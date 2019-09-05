2019-09-05T19:31:05+03:00
Общество

В воронежской больнице установили сканер за 5 млн рублей для ранней диагностики детских заболеваний

Медучреждение до этого уже получило оборудование на 64 млн рублей
Олег ИВАНОВ
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В областной детской больнице №2 появился новый ультразвуковой сканер экспертного класса. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Аппарат стоимостью более 5 млн рублей имеет шесть различных датчиков, позволяющих проводить точную раннюю диагностику различных заболеваний. Ультразвуковой сканер сочетает в себе все последние разработки для проведения качественных исследований детей (от новорожденных до подростков) и взрослых, - уточнили в облздраве.

Консультативно-диагностический центр ОДКБ №2 сейчас находится на реконструкции, которую должны завершить уже в этом месяце. Напомним, что за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» больница уже получила компьютерный томограф, компьютерный электроэнцефалограф, спирометр и гематологический анализатор на общую сумму более 64 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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