В Воронеже вандалы испортили систему автополива на реконструируемом бульваре по улице Димитрова
Вандалы испортили систему автополива газонов на реконструируемом бульваре по улице Димитрова. Были похищены или сломаны около 30 форсунок. Об этом 5 сентября на рабочем совещании у мэра Воронежа Вадима Кстенина сообщил заместитель главы по градостроительству Владимир Левцев.
И это не первый подобный случай вандализма: до этого здесь же некто пытался украсть лавочки. С территории будущего бульвара пропадали плитка и укрывной материал для газонов.
По проекту на территории должна действовать система видеонаблюдения, однако пока ведутся пуско-наладочные работы, что не позволило зафиксировать на записи преступников. Ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.
- До приемки объекта заказчиком за сохранность материалов, оборудования и элементов благоустройства отвечает организация, выполняющая работы. Нанесенный нерадивыми горожанами урон подрядчик уже восстановил, поэтому бюджет потерь не понес, но тем не менее, я считаю такое поведение верхом цинизма и проявлением нелюбви к своему родному городу и всем горожанам. Это недопустимо! Убежден, что это заслуживает не только моего, но и всеобщего осуждения! - подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.
В мэрии добавили, что сейчас завершается настройка камер системы видеонаблюдения для последующей передачи в систему «Безопасный город». Это позволит зафиксировать вандалов на записи при последующих попытках нанести урон городскому имуществу. А также поможет установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU