2019-09-05T18:50:08+03:00
Общество

В Воронеже вандалы испортили систему автополива на реконструируемом бульваре по улице Димитрова

До этого там же некто пытался своровать лавочки
Олег ИВАНОВ
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Вандалы испортили систему автополива газонов на реконструируемом бульваре по улице Димитрова. Были похищены или сломаны около 30 форсунок. Об этом 5 сентября на рабочем совещании у мэра Воронежа Вадима Кстенина сообщил заместитель главы по градостроительству Владимир Левцев.

И это не первый подобный случай вандализма: до этого здесь же некто пытался украсть лавочки. С территории будущего бульвара пропадали плитка и укрывной материал для газонов.

По проекту на территории должна действовать система видеонаблюдения, однако пока ведутся пуско-наладочные работы, что не позволило зафиксировать на записи преступников. Ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.

- До приемки объекта заказчиком за сохранность материалов, оборудования и элементов благоустройства отвечает организация, выполняющая работы. Нанесенный нерадивыми горожанами урон подрядчик уже восстановил, поэтому бюджет потерь не понес, но тем не менее, я считаю такое поведение верхом цинизма и проявлением нелюбви к своему родному городу и всем горожанам. Это недопустимо! Убежден, что это заслуживает не только моего, но и всеобщего осуждения! - подчеркнул мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В мэрии добавили, что сейчас завершается настройка камер системы видеонаблюдения для последующей передачи в систему «Безопасный город». Это позволит зафиксировать вандалов на записи при последующих попытках нанести урон городскому имуществу. А также поможет установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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