В Воронеже продлили арест экс-полицейским, после встречи с которыми исчез мужчина

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-05T17:47:19+03:00

Ранее один из бывших стражей порядка признал свою вину в убийстве, но потом от своих показаний отказался

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В четверг, 5 сентября, в Коминтерновском районном суде продлили срок заключения четырем бывшим полицейским. Они пробудут в СИЗО до 26 февраля 2020 года. А 17 сентября 2019-го пройдут предварительные слушания дела.

На данный момент бывших полицейских обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ - в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. А двух из них – еще и превышении должностных полномочий с применением насилия и незаконном проникновении в жилище (ст. 139 УК РФ).

Что скрывается за этими сухими статьями? Личная трагедия матери мужчины из села Богданово Рамонского района Виктора Шилова Надежды. Этого человека взяли в один из майских дней 2018 года из дома те самые теперь уже бывшие полицейские в одних трусах, с полотенцем на плече и в тапочках. Мужчина раньше отбывал срок в тюрьме, но это не лишает его равных для всех граждан прав. Оборотни в погонах, видимо, думали иначе. По данным следствия, в Воронеже они сильно избили мужчину. После этого домой он не вернулся.

Кроме того, двое тогда еще действующих стражей порядка (из той же четверки) в тот же день ворвались в уже другой дом – один из них ударил мужчину, а другой пытался отобрать сумку у женщины. Только после ее звонка в службу спасения «112» оперативники ушли.

В чем же была причина такой вспышки агрессии? Так они пытались добыть информацию по ограблению, которое расследовали. По одной из версий следствия, рукоприкладством дело далеко не закончилось – Шилова убили. Один из бывших полицейских даже признался, что после того, как он с подельниками убедился, что мужчина не дышит, его отвезли подальше и закопали. Впрочем, впоследствии он от своих показаний отказался. Дело об убийстве вынесли в отдельное производство.

В полиции дали по этому поводу следующий комментарий:

– По результатам служебной проверки в октябре 2018 года сотрудники были уволены из органов внутренних дел в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство. Кроме того, принципиальная оценка дана руководству как городского УМВД (строгая дисциплинарная), так и районного отдела полиции (понижение в должности).

Надежда Шилова обратилась в суд о признании ее сына безвестно отсутствующим.

ИСТОЧНИК KP.RU