Воронежский «Факел» случайно переименовал тульский «Арсенал» в «Авангард»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-05T16:01:13+03:00

Кстати, курский клуб с одноименным названием – один из главных конкурентов нашей команды в борьбе за сохранение прописки в ФНЛ

Изменить размер текста: A A

В твиттере ФК «Арсенал» опубликовали сообщение: «Ребята из @pfcfakel, у Вас все хорошо? Мы начинаем волноваться. Как бы вам не хотелось, но в 1/16 ОЛИМП-Кубка России играть вы будете против ПФК «Арсенал»

Дело в том, что в официальном письме «Факела», в котором предлагалась дата игры на Кубок, была сделана ошибка: в качестве адресата вместо ФК «Арсенал» написали ФК «Авангард». Никто не заметил оплошность технического работника, и документ ушел в Тулу.

- Могли бы коллеги и просто посмеяться, а они зачем-то на этом хайп попытались сделать, - отреагировали в ФК «Факел». – Мы уже выслали письмо с их правильным названием. Все у нас отлично, пусть готовятся к непростой игре.

Может быть, это, как говорится, описка по Фрейду: все-таки задача сохранить место в ФНЛ – для «Факела» поважнее Кубка, который все равно вряд ли выиграешь или даже дойдешь до финала. А один из принципиальных соперников да еще и сосед по турнирной таблице – курский «Авангард». Как про него забудешь!

ИСТОЧНИК KP.RU