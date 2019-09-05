2019-09-05T15:12:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области 18-летний парень получил условный срок за нападение и попытку ограбления

На момент преступления ему было всего 16 лет
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Воронежской области.
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В Терновском районе осудили 18-летнего местного жителя. Его признали виновным в нападении и попытке ограбления, когда ему было всего 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в четверг, 5 сентября.

Все случилось 3 октября 2017 года парень пришел домой к своему другу лет в селе Терновка. Там они решили выпить. Через некоторое время к ним присоединился 47-летний мужчина, который также пришел в гости к знакомому. Уже ночью пьяный 16-летний подросток из корыстных побуждений напал на взрослого и ударил его деревянным топорищем по голове. Парень попытался выхватить у него сумку с деньгами, но у него не вышло, так как мужчина стал сопротивляться, удержал свои вещи и выхватил топорище. После этого несовершеннолетний сбежал. Мужчине был причинен вред здоровью средней тяжести.

На предварительном следствии парень признал вину частично, показав, что хищение он не совершал, а удар топорищем нанес из личной неприязни. Местного жителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Суд назначил ему три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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