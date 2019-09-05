В Воронеже восстановили поврежденный вандалом велосипед у памятника Вильгельму Столлю

СЕГОДНЯ 14:01 2019-09-05T14:01:45+03:00

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5 сентября в пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что транспорт Вильгельма Столля восстановлен в первоначально виде. Напомним, 24 мая на пешеходном бульваре по улице Карла Маркса появился памятник выдающемуся предпринимателю, общественному деятелю и меценату Вильгельму Столлю. Практически два месяца горожане активно «знакомились» и фотографировались с новой достопримечательностью. Но в итоге кто-то сломал педаль велосипеда.

К счастью, тогда деталь удалось найти и отправить на хранение в городское управление культуры. Так, с конца июля памятник и стоял с отбитой педалью. Теперь же Вильгельм Столль и его велосипед – как новенькие. Остается надеяться, что эта история не повторится.

ИСТОЧНИК KP.RU