2019-09-05T13:34:59+03:00
Происшествия

В Воронеже в квартире гражданина Таджикистана нашли 256 свертков с героином

Теперь парню грозит до 20 лет тюрьмы
Олег ИВАНОВ
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Зампрокурора области Геннадий Буслаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина Республики Таджикистан Орифулло Умарова. Парня обвиняют в сбыте наркотических средств в крупном размере. Это часть 4 ст. 228.1 УК РФ.

24 января 2019 года молодого человека задержали сотрудники регионального УФСБ, когда он прятал в тайники свертки с героином. «Закладки» дилер мастерил вблизи дома №60 по улице Урицкого в Воронеже. Во время обыска в его жилище нашли 256 свертков с наркотиками общей массой более 850 граммов.

Теперь он может оказаться за решеткой на срок от 10 до 20 лет. Также ему грозит штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Коминтерновский суд города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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