Холдинг "Новапорт" купил воронежскую воздушную гавань

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-05T12:37:55+03:00

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Холдинг "Новапорт" закрыл сделку по покупке воронежского аэропорта им. Петра I. Стоимость объекта составила 3 миллиарда рублей. Совладелец компании Роман Троценко подтвердил эту информацию РИА Новости во время Восточного экономического форума.

Холдинг планирует инвестировать в аэропорт еще около 5 миллиардов. В июле Роман Троценко говорил, что рассматриваются планы по строительству нового пассажирского терминала, а также почтового хаба. В пользу последнего играет географическое расположение Воронежа, в том числе близость к Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU