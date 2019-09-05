2019-09-05T12:37:55+03:00
Общество

Холдинг "Новапорт" купил воронежскую воздушную гавань

Компания планирует инвестировать в развитие аэропорта 5 миллиардов рублей
Виктор ПАВЛОВ
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Холдинг "Новапорт" закрыл сделку по покупке воронежского аэропорта им. Петра I. Стоимость объекта составила 3 миллиарда рублей. Совладелец компании Роман Троценко подтвердил эту информацию РИА Новости во время Восточного экономического форума.

Холдинг планирует инвестировать в аэропорт еще около 5 миллиардов. В июле Роман Троценко говорил, что рассматриваются планы по строительству нового пассажирского терминала, а также почтового хаба. В пользу последнего играет географическое расположение Воронежа, в том числе близость к Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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