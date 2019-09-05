За катание Дэдпула на крыше «Москвича» воронежец заплатит штраф

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-05T12:37:17+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции увидели в Сети видео, на котором местный житель на автомобиле «Москвич-2140» катает на крыше мужчину в костюме известного американского киногероя Дэдпула. Инцидент произошел 1 сентября в 2.30 ночи. Машина ехала по улице Плехановской в сторону Университетской площади.

Правоохранители нашли владельца «Москвича». Им оказался 22-летний воронежец. На него составили административный протокол за нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля». Парню назначили штраф тысячу рублей.

Также при проверке документов инспекторы установили, что мужчина управлял авто без полиса ОСАГО. За это нарушение он заплатит еще восемьсот рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU