2019-09-05T11:37:17+03:00
Звезды

В Воронеже Гарик Мартиросян будет шутить без цензуры

Комик выступит в жанре стендап
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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5 октября в столицу Черноземья на гастроли приедет Гарик Мартиросян. Один из самых ярких резидентов Comedy Club и звезда интеллигентного юмора бывал в нашем городе многократно и с концертами выступал не раз. Но это представление будет особенным: известный комик впервые выступит в Воронеже сольно.

Артист представит поклонникам свои шутки в абсолютно новом для него формате - стендап. Этот жанр сейчас, пожалуй, самая горячая тенденция в юморе. И Гарик, как представитель «старой школы», рискнул проявить блестящую харизму в сфере, где правят 20-летние ребята. Зрителей ждет вечер честных историй и настоящая импровизация в лучших традициях стендапа: без цензуры и неудобных тем.

Концерт пройдет в Event-Hall, начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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