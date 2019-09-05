2019-09-05T11:20:43+03:00
Общество

В Воронежской области войска противовоздушной обороны получили зенитный ракетный дивизион

Усовершенствованную модель С-300 начнут использовать уже с октября 2019 года
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службой ЗВО.Фото: предоставлено пресс-службой ЗВО.
Изменить размер текста:

Войска противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) получили зенитный ракетный дивизион семейства С-300 после глубокой модернизации. Усовершенствованную модель начнут использовать уже с октября 2019 года.Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Основным отличием от модели предыдущего поколения является улучшенная мобильная система пункта управления, а также боевых ракет.

Боевые возможности модели повысились за счет создания новой ракеты, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели. Также увеличилась дальняя граница зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, расширились информационные возможности командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.

Зенитно-ракетная система предназначена для обороны важнейших объектов государства и его Вооруженных Сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения во всем диапазоне скоростей их боевого применения, в том числе при воздействии интенсивных активных и пассивных помех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже восстановили поврежденный вандалом велосипед у памятника Вильгельму Столлю
В Воронеже в квартире гражданина Таджикистана нашли 256 свертков с героином
В Воронеже запустили архитектурный конкурс на благоустройство реабилитационного центра по улице Моисеева
На фестивале «Город-сад» воронежцев ждет цветочный дракон
Холдинг "Новапорт" купил воронежскую воздушную гавань
За катание Дэдпула на крыше «Москвича» воронежец заплатит штраф
Зеленое будущее городов обсуждают на конференции в Воронеже
В «РусЛайне» рассказали, как будут извиняться перед пассажирами рейса Воронеж - Санкт-Петербург
Воронежский машиностроительный завод вынуждено выплатил часть долга по зарплате сотрудникам
В Воронеже Гарик Мартиросян будет шутить без цензуры
В Воронеже женщина лишилась 490 тысяч, согласившись заселить к себе липового сотрудника МЧС