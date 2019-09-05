В Воронежской области войска противовоздушной обороны получили зенитный ракетный дивизион

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-05T11:20:43+03:00

Усовершенствованную модель С-300 начнут использовать уже с октября 2019 года

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Войска противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) получили зенитный ракетный дивизион семейства С-300 после глубокой модернизации. Усовершенствованную модель начнут использовать уже с октября 2019 года.Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Основным отличием от модели предыдущего поколения является улучшенная мобильная система пункта управления, а также боевых ракет.

Боевые возможности модели повысились за счет создания новой ракеты, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели. Также увеличилась дальняя граница зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, расширились информационные возможности командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.

Зенитно-ракетная система предназначена для обороны важнейших объектов государства и его Вооруженных Сил от массированных ударов современных и перспективных самолетов, стратегических крылатых ракет, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет и других средств воздушного нападения во всем диапазоне скоростей их боевого применения, в том числе при воздействии интенсивных активных и пассивных помех.

ИСТОЧНИК KP.RU