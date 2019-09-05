2019-09-05T10:04:37+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина получила условный срок за фиктивную постановку иностранцев на учет

Также с нее взыщут незаконно заработанные на сделках деньги
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже за фиктивную постановку на учет иностранцев женщина получила год тюрьмы. Также с нее взыщут в доход государства незаконно заработанные на сделках деньги. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выяснилось, что 40-летняя местная жительница в период с 1 ноября по 12 декабря 2018 года фиктивно поставила на учёт по месту пребывания в доме иностранных граждан, получив за это 123 тысячи рублей.

Прокуратура подала в суд иск в защиту неопределенного круга лиц и о взыскании неосновательного обогащения с горожанки. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Фиктивная сделка между ней и иностранными гражданами признали недействительной. Суд обязал взыскать с нее полученные деньги. Также ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с таким же испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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