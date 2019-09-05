В Воронеже после внеплановой проверки закрыли кулинарную лавку

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-05T09:43:47+03:00

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В Воронеже на 14 суток закрыли кулинарную лавку «Василиса», расположенную в жилом массиве «Олимпийский». Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области.

Рспотребнадзор провел внеплановую проверку и нашел множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Так, планировка и конструкторские решения помещений не предусматривают последовательность технологических процессов. Некоторые продукты были без маркировки срока годности. Также в моечных не разместили инструкции о правилах мытья посуды и инвентарь с указанием концентрации и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья столовой посуды не было трехсекционной ванны и допускалось использование губчатого материала.

Эти нарушения могут явиться причиной пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний. Поэтому суд признал организацию виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), и назначил наказание в виде приостановления деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU