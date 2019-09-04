Воронежцев приглашают на концерт романсов

СЕГОДНЯ 20:02 2019-09-04T20:02:34+03:00

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8 сентября в библиотеке имени Никитина пройдет концерт клуба любителей гитарной музыки «Романтика романса».

- Начало XX столетия - «золотой век» русского романса, который является гармоничным слиянием музыки, поэзии и вокального пения, прекрасным лирическим произведением о любви и красоте. На концерте будут исполнены романсы и лирические произведения для голоса и гитары «Гори, гори, моя звезда» в обработке для семиструнной гитары Окунева, «Вот и осень, господа», «Цыганская гитара», инструментальная пьеса «Маленький цветок», «Не пробуждай воспоминания», «Ты поила коня», - сообщили в «Никитинке».

Концерт начнется в 15.00 в лекционном зале 4-го этажа библиотеки (пл. Ленина, 2).

ИСТОЧНИК KP.RU