2019-09-04T17:36:19+03:00
Общество

Воронежский перевозчик хочет закрыть маршрут 69т из-за убыточности

Решение примут на специальной комиссии
Ярослав ИВАНОВ
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В мэрии Воронежа соберут специальную комиссию, чтобы решить, закрыть или нет кольцевой маршрут №69т (он курсирует от Острогожской до микрорайона «Дубрава» через центр и Шишкова и обратно через памятник Славы). С такой инициативой вышел перевозчик, объяснив свое решение убыточностью маршрута из-за недостаточного пассажиропотока.

- Управление транспорта эту инициативу не одобряет. Вопрос о закрытии маршрута рассмотрят на заседании комиссии 5 сентября, - отметили в пресс-службе мэрии.

В комиссию кроме представителей городского управления транспорта и перевозчика войдут общественники. Напомним, 69т вошел в число 29 маршрутов, которые планируют ликвидировать согласно проекту новой транспортной схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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