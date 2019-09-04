2019-09-04T17:03:08+03:00
Общество

Предпоказ фильма о Байкале, мастер-классы и просмотр звезд через телескоп: в Воронеже пройдет Экофест

Фестиваль состоится в городе уже во второй раз
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Ольга Ильзит из группы «ЭКОФЕСТ | Воронеж | Экология.Наука.Путешествия» в соцсети.Фото: Ольга Ильзит из группы «ЭКОФЕСТ | Воронеж | Экология.Наука.Путешествия» в соцсети.
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Воронежцев приглашают на второй Экофест. Для горожан приготовили мастер-классы, фудкорты, научные игры, и квесты а также большую экологическую зону со сбором раздельных отходов. Гостей ждет развлекательная программа и призы. А изюминкой станет эксклюзивный предпремьерный показ фильма «Байкал - сердце мира».

Фестиваль начнет свою работу 14 сентября с 10 утра в парк и атриуме ТРК «Арена» по адресу бульвар Победы, 23Б. А в 17.00 состоится основная развлекательная программа и предпоказ фильма. Завершится экофест созерцанием звезд в телескопы. С 20.00 на газонах между павильоном Зарядка и сценой Ракушка при условии хорошей видимости можно будет в подробностях рассмотреть кратеры Луны, облака на Юпитере и Сатурн с его легендарными кольцами. Вход свободный.

С со всеми подробностями можно ознакомиться в группе фестиваля в соцсети по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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