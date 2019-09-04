2019-09-04T15:14:19+03:00
Общество

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров

Ожидается жара, не ходите в леса
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские спасатели предупредили о риске пожаров в регионе. На основании прогноза синоптиков, 5 сентября на востоке Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

При V КПО пожары появляются от любого источника огня и повышенных температур (в области ожидается 27-30 градусов тепла), все горит крайне быстро, и огонь распространяется мгновенно. Спасатели напоминают, что при таком классе потушить лесные пожары – что-то из области фантастики: их непосредственное тушение возможно только в начальной стадии их формирования.

В Воронежской области действует особый противопожарный режим, при котором запрещены разведение костров и въезд в хвойные леса. Они активно патрулируются, и нарушителей ждут существенные штрафы.

В ГУ МЧС России по Воронежской области уточняют: увидели дым пожара - сразу звоните 101 или 112, не надейтесь, что уже кто-то позвонил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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