2019-09-04T15:15:10+03:00
Общество

Мастер-класс по созданию безумного суперкара из ВАЗа показали жители Воронежской области

В украшении авто принимали участие и дети, и взрослые
Юлия ДИДЕНКО
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Евгений Богданов со своим авто.Евгений Богданов со своим авто.Фото: из архива героя публикации
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В Россоши владелец ВАЗа решил поэкспериментировать со своим авто и разукрасил его вместе с местными жителями смываемой аэрозольной краской. А над багажником парень приделал самодельный спойлер. Так и получился безумный русский суперкар. Фотографии быстро разлетелись по Сети.

Хозяин авто, Евгений, рассказал «Комсомолке», что идея «похулиганить на законных основаниях» пришла к нему еще в прошлом году, но тогда реализовать ее не получилось.

- Уже в этом году накануне Дня города я вновь предложил такое мероприятие администрации Россоши и получил одобрение. Причем разукрашивать авто нам разрешили прямо на празднике, - рассказал владелец ВАЗа.

После в отделе по работе с молодежью парню предложили выставить авто на Open AIR в честь последнего дня лета, на что он, конечно, согласился.

Друзья Евгения с радостью поддержали его безумную идею. Фото: из архива героя публикации

Друзья Евгения с радостью поддержали его безумную идею.Фото: из архива героя публикации

Подготовить машину к покраске Евгению помогли его друзья. Они же согласились пожертвовать своими автомобилями ради веселой авантюры.

В разрисовке ВАЗа принимали участие даже дети. Они с восторгом орудовали баллончиками, чтобы оставить свой след на авто. К сожалению, краска продержалась не долго. Владельцы машин отправили необычный транспорт на мойку, чтобы не привлекать внимание ГИБДД и лучше видеть дорогу.

Разрисовали Skyline r34 и Kawasaki Ninja 636 краской. Open Air 31.08.2019 Аэродром Вершина Россошь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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