За лето из Воронежской области в Китай экспортировали 783 тонны замороженной птицы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-04T14:48:09+03:00

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С июня 2019 года в Китай отправлено на экспорт 783 тонны замороженной птицеводческой продукции с территории Воронежской области. Для сравнения из соседней Липецкой области - 162 тонны. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Воронежские производители прошли ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая. Перед отправкой на экспорт государственными инспекторами Россельхознадзора проведен досмотр продукции. Отгрузки проводятся по согласованной между сторонами форме ветеринарного сертификата. Доставка осуществляется морским транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU