2019-09-04T14:48:09+03:00
Общество

За лето из Воронежской области в Китай экспортировали 783 тонны замороженной птицы

Продукция отправилась на зарубежные рынки
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С июня 2019 года в Китай отправлено на экспорт 783 тонны замороженной птицеводческой продукции с территории Воронежской области. Для сравнения из соседней Липецкой области - 162 тонны. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Воронежские производители прошли ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая. Перед отправкой на экспорт государственными инспекторами Россельхознадзора проведен досмотр продукции. Отгрузки проводятся по согласованной между сторонами форме ветеринарного сертификата. Доставка осуществляется морским транспортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежец завоевал «бронзу» на Первенстве Европы по бадминтону
В День города в Воронеже впервые пройдет арт-фестиваль
Прокуратура взяла на контроль расследование гибели стажера элитного ресторана в центре Воронежа
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров
Мастер-класс по созданию безумного суперкара из ВАЗа показали жители Воронежской области
В Воронеже посетитель магазина распылил в лицо женщины-охранника газовый баллончик
В Воронеже рабочий отомстил работодателю за увольнение поджогом грузовика
В реке Усмань Воронежской области обнаружили многократное превышение химических препаратов
Эксперты посчитали, что связанный солдат перед смертью мог сорвать с головы удушающий его пакет
Житель Воронежской области своровал велосипед у восьмилетнего мальчика
В Воронеже иномарка сбила школьницу
В Воронеже пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей, поверив мошенникам
Сколько можно зарабатывать на браузере
Жители Воронежской области хранили дома три мины времен Великой Отечественной войны
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
Стажер ресторана в центре Воронежа упал в шахту лифта и разбился насмерть
«Это шикарный подарок вам, ребята!»
Стало известно, по каким улицам может пройти воронежское "метро"
Владелец грузовиков заплатил 1,1 млн семьям погибших в ДТП с участием его транспорта
К десяти годам колонии приговорили наркодилера, перевозившего героин через Воронежскую область