В Воронеже рабочий отомстил работодателю за увольнение поджогом грузовика
В Воронеже 36-летний предприниматель уволил чернорабочего за воровство: ранее судимый мужчина не удержался и стащил с работы медный кабель. Уволенный обиделся. И решил отомстить «буржую» - ночью 3 сентября поджег грузовик ГАЗ-320210, принадлежащий предпринимателю и припаркованный на промышленной территории по улице Бахметьева.
Но тайное стало явным: оперативники по данным с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. В полиции 36-летний задержанный признался, что из мести за увольнение после полуночи облил растворителем автомобиль и поджег его, после чего скрылся.
Теперь ему придется ответить за кражу и порчу чужого имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU