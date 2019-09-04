2019-09-04T14:33:15+03:00
Происшествия

В Воронеже рабочий отомстил работодателю за увольнение поджогом грузовика

Притом, что уволен он был за воровство
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже 36-летний предприниматель уволил чернорабочего за воровство: ранее судимый мужчина не удержался и стащил с работы медный кабель. Уволенный обиделся. И решил отомстить «буржую» - ночью 3 сентября поджег грузовик ГАЗ-320210, принадлежащий предпринимателю и припаркованный на промышленной территории по улице Бахметьева.

Но тайное стало явным: оперативники по данным с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. В полиции 36-летний задержанный признался, что из мести за увольнение после полуночи облил растворителем автомобиль и поджег его, после чего скрылся.

Теперь ему придется ответить за кражу и порчу чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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