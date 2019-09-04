В реке Усмань Воронежской области обнаружили многократное превышение химических препаратов

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-04T14:30:52+03:00

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В Воронеже за десять лет снизилась динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные природные водоемы. Об этом сообщили в опубликованном недавно докладе Министерства природных ресурсов и экологии «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Если в 2009 году речь шла о 123,3 млн м3 сточных вод, то к 2018-му это количество снизилось до 103,6 млн м3. Об этом говорится в главе, посвященной водным ресурсам. Отметим, что в той же Москве это показатель достиг уже 854,6 млн м3.

Но есть у нас другие проблемы: в поверхностных водах реки Усмань в Воронежской области на протяжении трех последних лет наблюдаются концентрации ДДТ, превышающие 3 000 нг/л. Для сравнения в других местах исследования этот показатель колеблется от 38 до 318 нг/л.

Речь идет о «следах» химических препаратов, которые предназначенные для уничтожения вредных насекомых. Они применяются при дезинсекции. Например, ДДТ - одно из немногих действительно эффективных средств против саранчи.

- Анализ возможных причин резкого роста концентраций позволяет предположить, что возможно несанкционированное использование ДДТ в борьбе с вредителями садов, занимающих значительные площади вокруг территории Воронежского биосферного заповедника, - отметили в докладе.

Качество воды в другой важной реке нашего регионе, Дон, в течение ряда лет колеблется от «слабо загрязненной» до «грязной».Ситуация на участке от города Воронеж до села Новая Калитва мало изменилось – здесь вода оценивается как «загрязненная».

- В результате уменьшения количества загрязняющих веществ от 7 до 5 и среднегодового содержания соединений меди от 3 до значения ниже ПДК в воде реки выше города Лиски, улучшилось качество воды до «слабо загрязненная». Характерными загрязняющими

веществами воды большинства створов верхнего течения реки Дон являлись органические вещества, соединения меди, в отдельных створах – соединения железа и нитритный азот, среднегодовые концентрации которых колебались в пределах 1-3 ПДК, - отмечают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU