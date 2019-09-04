2019-09-04T13:11:58+03:00
Происшествия

В Воронеже иномарка сбила школьницу

ДТП случилось на улице Карла Либкнехта
Юрий КОЗЛОВ
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Школьницу отвезли в больницу и после оказания первой помощи отпустили домой.Школьницу отвезли в больницу и после оказания первой помощи отпустили домой.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 3 сентября, около 18.30 напротив дома № 74 на улице Карла Либкнехта 31-летний мужчина, руливший «Киа-Сид», сбил шедшую через дорогу по «зебре» 15-летнюю школьницу. Светофора в этом месте дороги не было.

- Школьницу отвезли в областную детскую клиническую больницу № 2, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД регионального ГУ МВД. – После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Наши сотрудники выясняют, почему водитель не смог вовремя затормозить или объехать девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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