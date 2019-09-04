В Воронеже иномарка сбила школьницу
ДТП случилось на улице Карла Либкнехта
Школьницу отвезли в больницу и после оказания первой помощи отпустили домой.Фото: из архива «КП»
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Во вторник, 3 сентября, около 18.30 напротив дома № 74 на улице Карла Либкнехта 31-летний мужчина, руливший «Киа-Сид», сбил шедшую через дорогу по «зебре» 15-летнюю школьницу. Светофора в этом месте дороги не было.
- Школьницу отвезли в областную детскую клиническую больницу № 2, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД регионального ГУ МВД. – После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Наши сотрудники выясняют, почему водитель не смог вовремя затормозить или объехать девочку.
ИСТОЧНИК KP.RU