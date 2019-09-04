2019-09-04T13:00:52+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей, поверив мошенникам

Преступник позвонил женщине и представился сотрудником финансового учреждения
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже пенсионерка лишилась 350 тысяч, пытаясь получить компенсацию для пострадавших от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 4 сентября.

Так, 74-летней местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового учреждения. Мужчина сказал, что обладает сведениями о том, что пенсионерка ранее становилась жертвой мошенников и имеет право на получение «выплаты компенсации пострадавшим от мошенников». Для получения денег ей всего лишь надо оплатить ряд государственных пошлин и налогов. Введенная в заблуждение женщина в течение нескольких дней переводила мошенникам деньги, однако обещанную компенсацию так и не получила. Горожанка обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников ищут.

Всего за сутки на территории региона зарегистрировано шесть сообщений о мошенничествах, пять из них совершены бесконтактным способом. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около двух миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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