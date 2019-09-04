В Воронеже пенсионерка лишилась 350 тысяч рублей, поверив мошенникам
В Воронеже пенсионерка лишилась 350 тысяч, пытаясь получить компенсацию для пострадавших от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 4 сентября.
Так, 74-летней местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового учреждения. Мужчина сказал, что обладает сведениями о том, что пенсионерка ранее становилась жертвой мошенников и имеет право на получение «выплаты компенсации пострадавшим от мошенников». Для получения денег ей всего лишь надо оплатить ряд государственных пошлин и налогов. Введенная в заблуждение женщина в течение нескольких дней переводила мошенникам деньги, однако обещанную компенсацию так и не получила. Горожанка обратилась в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступников ищут.
Всего за сутки на территории региона зарегистрировано шесть сообщений о мошенничествах, пять из них совершены бесконтактным способом. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около двух миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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