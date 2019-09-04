Жители Воронежской области хранили дома три мины времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:51 2019-09-04T12:51:23+03:00

Официально на территории нашего региона зарегистрировано более 50 тысяч владельцев оружия

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В преддверии осенне-зимнего сезона охоты инспекторы управления Росгвардии по Воронежской области изъяли более 1100 единиц оружия. Отметим, что в настоящее время на территории нашего региона зарегистрировано более 50 тысяч владельцев оружия, в собственности которых находится около 80 тысяч единиц.

Например, во время последней проверки, сотрудники управления посетили около 1500 владельцев гражданского оружия - было выявлено свыше 100 нарушений правил оборота оружия. Таких хозяева привлекли к административной ответственности.

- Выявлен факт конструктивной переделки оружия. Из незаконного оборота изъято пять единиц сигнальных пистолетов, охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье и три боеприпаса (мины) времен ВОВ, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Воронежской области.

Для владельцев оружия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Помните, что оружие и патроны должны храниться в запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах. Запрещается оставлять оружие без присмотра - в гаражах, сараях, на дачах, автомобилях и других местах.

ИСТОЧНИК KP.RU