Владелец грузовиков заплатил 1,1 млн семьям погибших в ДТП с участием его транспорта

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-04T11:48:17+03:00

В аварии двое скончались и двое получили травмы

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Судебные приставы взыскали 1,1 млн рублей с компании, осуществляющей грузовые перевозки. Предприятие выплатило компенсацию родственникам погибших в ДТП с участием большегруза организации во избежание ареста и реализации принадлежащих ему транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Грузовик превысил скорость и столкнулся с легковушкой. В результате аварии двое пассажиров автомобиля погибли, двое - получили травмы. Пяти родственникам погибших выплатили компенсацию.

Судебные приставы в рамках исполнительного производства выяснили, что в собственности должника находятся 47 транспортных средств, используемых для перевозки грузов. На регистрационные действия грузовиков наложили ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU