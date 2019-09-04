Владелец грузовиков заплатил 1,1 млн семьям погибших в ДТП с участием его транспорта
Судебные приставы взыскали 1,1 млн рублей с компании, осуществляющей грузовые перевозки. Предприятие выплатило компенсацию родственникам погибших в ДТП с участием большегруза организации во избежание ареста и реализации принадлежащих ему транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.
Грузовик превысил скорость и столкнулся с легковушкой. В результате аварии двое пассажиров автомобиля погибли, двое - получили травмы. Пяти родственникам погибших выплатили компенсацию.
Судебные приставы в рамках исполнительного производства выяснили, что в собственности должника находятся 47 транспортных средств, используемых для перевозки грузов. На регистрационные действия грузовиков наложили ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU