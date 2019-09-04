К десяти годам колонии приговорили наркодилера, перевозившего героин через Воронежскую область

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-04T11:45:12+03:00

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Силовики «перекрыли» канал поставки крупных партий героина из Екатеринбурга в Республику Дагестан транзитом через Воронежскую область.

Сотрудники УФСБ в ноябре 2018 года сняли с рейсового автобуса 45-летнего жителя Москвы. Его поймали с поличным при доставке очередной партии наркотиков. Во время досмотра у него изъяли 202 грамма героина. Мужчина и ранее был судим.

- В отношении задержанного возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК России (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), - отметили в пресс-службе УФСБ России по Воронежской области.

14 августа Новоусманский суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU