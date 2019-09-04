Воронежский «Факел» в 1/16 Кубка России сыграет с тульским «Арсеналом»

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-04T11:42:51+03:00

Сергей Ткачев (справа) может сыграть в Кубке против главной команды своей малой родины. Фото: с сайта ФК "Арсенал".

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Стал известен соперник «Факела» в 1/16 финала Кубка России. Наша команда в Воронеже встретится с тульским «Арсеналом». Дата игры – 25 или 26 сентября, время, естественно тоже определят позже.

Соперник – конечно, не московский «Спартак», который тоже мог попасться «Факелу» с большой долей вероятности. Но «Арсенал» - тоже не подарок. После позорного вылета из еврокубков (поражение от бакинского «Нефтчи» на стадии отбора в Лигу Европы – 0:1 дома и 0:3 в гостях) в туляках взыграло ретивое, и они выдали несколько побед в чемпионате. На данный момент «Арсенал» идет в Премьер-лиге на седьмом месте, уступая всего лишь четыре очка тройке лидеров.

В составе «Арсенала» играет футболист, родившийся в Воронежской области. Сергей Ткачев из Богучара – один из ведущих игроков тульской команды. Тем любопытнее посмотреть, как он выступит против главной футбольной дружины родного региона.

ИСТОЧНИК KP.RU