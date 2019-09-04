В Воронеже сфотографировали разгуливающую среди многоэтажек корову
Животное с колокольчиком на шее чувствовала себя вполне спокойно
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На БАМе в Левобережном районе Воронежа местные жители сфотографировали разгуливающую среди многоэтажек корову. На шее у животного был закреплен колокольчик. Снимки горожане опубликовали в популярной группе в соцсети.
В комментариях к забавному посту воронежцы не смогли удержаться от шуток: «Местная телочка», «Молоко по улицам забродило», «Возьму на передойку!». Горожане отметили, что корова не первый день бродит по столице Черноземья, а недавно ее видели в Масловке.
ИСТОЧНИК KP.RU