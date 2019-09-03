Главой управления ФНС по Воронежской области временно стала Светлана Тыняная

СЕГОДНЯ 19:27 2019-09-03T19:27:39+03:00

До этого она трудилась в качестве заместителя руководителя

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Еще 1 сентября появилась информация о том, что руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Воронежской области Игорь Понкратов подал в отставку.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации с 2 сентября 2019 временное исполнение обязанностей руководителя возложено на заместителя руководителя Управления Светлану Тыняную. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

Светлана Тыняная в налоговых органах работает с 1992 года. В 2007 году назначена заместителем руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области.

За высокие результаты в работе в 2006 году награждена знаком отличия «Почетный работник Федеральной налоговой службы», в 2013 нагрудным знаком «Отличник финансовой работы» Минфина России, в 2014 году Почетной грамотой правительства Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU