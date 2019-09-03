2019-09-03T18:13:55+03:00
Общество

В Воронеже снизился спрос на букеты ко Дню знаний

Цена на цветы при этом практически не изменилась
Олег ИВАНОВ
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Россияне стали меньше интересоваться покупкой цветов накануне начала учебного года. Как утверждают эксперты Авито, перед Днем знаний спрос на розы, хризантемы и прочие герберы упал на 25% по всей стране. При этом средняя стоимость букета осталась на уровне прошлого года и составляет чуть менее двух тысяч рублей.

Больше всего пришлось потратиться родителям в Ростове-на-Дону: там букет к началу учебного года стоил чуть более 3 200 рублей. На втором месте Челябинск (в среднем около 3 100 рублей), на третьем – Казань (2 800 рублей).

Нужно понимать, что исследователи рассматривали именно большие букеты, составленные из разных цветов.

В Воронеже за год цена на букет практически не изменилась. Если в 2018 году перед 1 сентября флористам нужно было отдать 1 847 рублей, то в этом году - 1 834. Сумма практически та же. Спрос при этом снизился на 4%, но пострадало в нашем городе и предложение, по мнению исследователей, на 28%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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