В Воронеже пять аукционов на 47,8 миллионов рублей «разыграли» в пользу одной фирмы

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-03T17:45:04+03:00

Одна из фирм участвовала в торгах лишь для создания видимости конкуренции

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 3 сентября, в региональном УФАС возбудили дело в отношении ООО «Ваша безопасность» и ООО «Автоматические системы ВидеоКонтроля». Эти организации подозревают в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения, которое не позволило существенно снизить цены при проведении торгов.

Сотрудники УФАС выяснили, что в пяти аукционах на поставку с последующим монтажом и пусконаладочными работами дорожных видеокамер участвовали только те самые две фирмы. Общая стоимость контрактов составила 47 800 178 рублей. При этом торги прошли с незначительными снижениями цен контрактов - от 1% до 6,5%.

Победителем во всех аукционах было признано ООО «Автоматические системы видеоконтроля». Однако, проанализировав документы торгов, специалисты УФАС сделали вывод, что эта организация договорилась с ООО «Ваша безопасность», чтобы ее сотрудники участвовали в тендере лишь формально.

ИСТОЧНИК KP.RU