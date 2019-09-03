2019-09-03T16:58:10+03:00
Общество

В Воронежской области в 2019 году освоят 1,3 млрд рублей в рамках нацпроекта «Образование»

В большинстве своем это средства из федерального бюджета
Олег ИВАНОВ
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В рамках нацпроекта «Образование» на территории Воронежской области реализуются 8 региональных проектов. Общий объем их финансирования в 2019 году составляет 1,357 млрд рублей (из федерального бюджета – 1,26 млрд, из областного бюджета – 89,5 млн). Пока же освоено только 285 млн рублей.

- Напомним, 2 сентября 2019 года в Воронежской области образовательный процесс начался в 1325 образовательных организациях. В том числе в 9 новых школах и в 10 новых дошкольных образовательных организациях. В целом до конца года в регионе заработает 21 новый детский сад. К обучению приступили более 223,6 тыс. школьников, что на 3 % больше, чем в 2018 году. Количество первоклассников - 25,8 тыс. человек, что выше уровня прошлого года на 4 %, - отметили в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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