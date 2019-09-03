В Воронеже впервые пройдет «Ночь летучих мышей»

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-03T16:51:53+03:00

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В Воронежском зоопарке рассказали об акции «Ночь летучих мышей», которая пройдет 13 сентября. Начнется она в 17.00. Подобные акции проводят в 30 странах мира, в Европе – в последние выходные августа, а в России – в сентябре. В Воронеже подобных мероприятий еще не было.

Организаторы обещают вечерним посетителям зоопарка познакомить их с самыми таинственными ночными млекопитающими, рассказать об их повадках, а также о нынешних проблемах этих животных, которых в древности часто отождествляли с нечистой силой, и о том, как их охраняют. Защитники этих крылатых любителей спать вниз головой, проявляющие различные активности в Интернете под оригинальным хэштегом #мыжзамышь, уверены, что акция получится интересной.

ИСТОЧНИК KP.RU