2019-09-03T15:54:21+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить похитителя женских шуб

Также житель Борисоглебского района прихватил с собой золотые украшения
Юлия ДИДЕНКО
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В Борисоглебском районе будут судить ограбившего дом 34-летнего местного жителя. Мужчина похитил две дорогие шубы и золотые украшения. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 3 сентября.

Инцидент произошел в конце декабря 2014 года в Борисоглебске. На улице Павловского, 114 мужчина отогнул забор и пробрался в чужой двор. После этого он нашел во дворе кирпич и разбил им окно в спальне. Так он смог открыть его через образовавшийся проем. Пробравшись в дом, местный житель сразу кинулся в шкаф. Оттуда он стащил две шубы. Также он похитил золотые украшения из серванта и сбежал. Ущерб оценили 216 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Преступника удалось поймать. Теперь гражданину Армении грозит наказание от штрафа до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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