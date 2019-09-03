2019-09-03T14:38:49+03:00
Происшествия

В Воронеже «антиквар» продал нумизмату-любителю поддельные монеты за 163 тысячи рублей

Мужчина только после завершения сделки решил проверить покупку
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

К 31-летнему жителю Рамонского района в Воронеже на улице Пушкинской подошел незнакомец и предложил приобрести антикварные монеты. Продавец продемонстрировал товар и заверил, что деньги - подлинные. Нумизмат-любитель поверил и отсчитал 163 тысячи рублей за такую редкость.

Только после завершения сделки, когда продавец ушел, 31-летний мужчина решил провести оценку приобретенных монет у специалиста, который и установил, что монеты поддельные и вообще не представляют никакой ценности.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают тех, кто мог быть причастен к преступлению.

- Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами, тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронеж в рейтинге безопасности занял место в конце первой сотни
Несмотря на предупреждения санврачей каждый третий воронежец купался в «запрещенных» местах
В жутком ДТП в Воронежской области погиб директор владимирского ДК со своей семьей
На фестивале «Воронежский фронт» выступят «Голубые береты»
В Боброве построили лучший образовательный центр области
В Воронежкой области пьяная женщина убила своего кавалера чайником
Воронежский перевозчик раскритиковал новую схему общественного транспорта
Под Воронежем мужчина уехал на заработки и пропал
Водитель эвакуатора из Воронежа украл барсетку, чтобы отремонтировать свою машину
Дракон, извергающий яркое пламя из 6500 цветов, цветочные облака и встреча с Дмитрием Дюжевым
В воронежском медцентре мошенники «лечили» здоровых людей за 26,5 миллионов
Воронежцам презентовали транспортную карту «как у москвичей»
Сбербанк подарил липчанам обновленный парк «Быханов сад»
Воронежский «Факел» подписал бывшего защитника московского «Спартака»
Росгвардеец устроил погоню за грабителем в воронежском райцентре
В Воронежкой области пропала 54-летняя женщина