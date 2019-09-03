В Воронеже «антиквар» продал нумизмату-любителю поддельные монеты за 163 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-03T14:38:49+03:00

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К 31-летнему жителю Рамонского района в Воронеже на улице Пушкинской подошел незнакомец и предложил приобрести антикварные монеты. Продавец продемонстрировал товар и заверил, что деньги - подлинные. Нумизмат-любитель поверил и отсчитал 163 тысячи рублей за такую редкость.

Только после завершения сделки, когда продавец ушел, 31-летний мужчина решил провести оценку приобретенных монет у специалиста, который и установил, что монеты поддельные и вообще не представляют никакой ценности.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции устанавливают тех, кто мог быть причастен к преступлению.

- Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами, тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU