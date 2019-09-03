2019-09-03T14:03:51+03:00
Происшествия

В жутком ДТП в Воронежской области погиб директор владимирского ДК со своей семьей

В их легковушку влетела фура
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: с места аварии.Фото: с места аварии.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
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Стали известны личности жертв страшного ДТП в Павловском районе. В автомобиле «Ситроен-Берлинго» находились жители Владимирской области: 53-летний директор Дома культуры поселка имени Карла Маркса Кaмешковскогo pайона, его 53-летняя жена и 15-летний сын. Он вместе со своей семьей жил в соседней деревне Брызгалово. Об этом сообщили «Владимирские новости».

Напомним, авария случилась 1 сентября в 19.05 часов на 688 километре автодороги М-4 «Дон». 57-летний воронежец на «Ниссан-Ноте», двигаясь в сторону столицы Черноземья, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Где столкнулся с «Мазом», им управлял 57-летней житель Республики Беларусь. От удара грузовик отскочил на противоположенную полосу и врезался в «Ситроен-Берлинго» и «Опель-Инсигния».

В результате аварии погибли четыре человека: трое из них находились в «Ситроене», 57-летний водитель «Ниссана» тоже скончался. Кроме того, травмы получили водитель грузовика и 10-летний мальчик, находившийся в «Ниссане». Люди в «Опеле» не пострадали. После аварии полицейские возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU

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