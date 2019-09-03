2019-09-03T13:36:30+03:00
Общество

В Боброве построили лучший образовательный центр области

Он объединил в себе садик, школу, училище и общежитие, созданные по самым передовым технологиям
Татьяна МИСТЮКОВА
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По инициативе жителей образовательный центр назвали в честь Алексея Гордеева.По инициативе жителей образовательный центр назвали в честь Алексея Гордеева.
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Грандиозное учреждение, а также местную больницу, ЗАГС и новый спортзал другой бобровской школы в минувший четверг, 29 августа, посетила заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Кроме того, вице-спикер вместе с и. о. губернатора Воронежской области Виталием Шабалатовым приняла участие в августовском совещании учителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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