В Боброве построили лучший образовательный центр области
Он объединил в себе садик, школу, училище и общежитие, созданные по самым передовым технологиям
По инициативе жителей образовательный центр назвали в честь Алексея Гордеева.
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Грандиозное учреждение, а также местную больницу, ЗАГС и новый спортзал другой бобровской школы в минувший четверг, 29 августа, посетила заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Кроме того, вице-спикер вместе с и. о. губернатора Воронежской области Виталием Шабалатовым приняла участие в августовском совещании учителей.
ИСТОЧНИК KP.RU