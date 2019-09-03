В Воронежкой области пьяная женщина убила своего кавалера чайником

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-03T13:21:24+03:00

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В поселке Опытной Плодово-ягодной станции Россошанского района между двумя влюбленными случилась ссора, которая закончилась трагедией. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Все произошло накануне, 2 сентября. Вечером сожители решили расслабиться и выпить с своей квартире. В какой-то момент между ними завязалась ссора. Тогда 49-летняя женщина схватила металлический чайник и ударила кавалера по голове несколько раз. От полученных травм 54-летний мужчина скончался. После этого напуганная местная жительница позвонила своему знакомому и рассказала о случившемся. Он сразу же приехал и вызвал скорую помощь. А медики уже сообщили в полицию.

По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 49-летнюю местную жительницу. На нее возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU