2019-09-03T12:37:25+03:00
Происшествия

Водитель эвакуатора из Воронежа украл барсетку, чтобы отремонтировать свою машину

Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде
Олег ИВАНОВ
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На днях 38-летний житель Новоусманского района остановился на участке федеральной трассы и зашел в магазин автозапчастей, оставив в салоне своей машины «Газель» барсетку. Вернувшись буквально через несколько минут, он ее уже не обнаружил. В сумке, к слову, было десять тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска, опросив продавцов близлежащих торговых точек и АЗС, установили около 10 автомобилей, которые останавливались в районе совершения кражи в указанный период, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Останавливался там и водитель эвакуатора, который сначала интересовался автозапчастями, торговался с продавцами, но потом отвечал им, что цена слишком высока. Однако спустя какое-то время он вернулся и все же приобрел их.

Полицейские задержали 38-летнего жителя Воронежа. Он и раньше был судим. Мужчина признался, что у него не было достаточной суммы для ремонта автомобиля, вот он и решил совершить преступление. Остаток средств мужчина потратил на личные нужды. Полицейским вор указал место, куда выбросил похищенную барсетку, откуда ее изъяли полицейские.

Сейчас преступник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» - а это до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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