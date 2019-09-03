Воронежский «Факел» подписал бывшего защитника московского «Спартака»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-03T11:51:09+03:00

Сергей Брызгалов всю карьеру играл в Премьер-лиге. Кроме того, «Факел» пополнили еще два футболиста [фото]

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«Факел» завершил трансферную компанию подписанием контрактов с тремя игроками.

Самый известный из них – защитник Сергей Брызгалов. 26-летний игрок (рост 178 сантиметров, вес 72 килограмма) начинал карьеру в профессиональном футболе в 2010 году в «Сатурне» из Раменского, когда еще эта команда была в Премьер-лиге. С 2011 года несколько сезонов провел в московском «Спартаке». В это время Брызгалов выступал в еврокубках, вошел в обойму молодежной сборной России. С 2016 года играл сначала в грозненском «Тереке», потом в махачкалинском «Анжи». Последний сезон провел в «Урале» (Екатеринбург).

Брызгалов попробует перезапустить карьеру в "Факеле".Фото: с сайта ФК "Факел"

Кроме того, в «Факел» пришли еще один защитник Алексей Соловьев и сын известного арбитра, форвард Александр Верулидзе.

23-летний Соловьев (рост - 185 см, вес - 70 кг.) в предыдущем сезоне сыграл 25 матчей в составе «Армавира». Верулидзе (рост - 183 см, вес - 76 кг.) уже выступал за «Факел» в первенстве ФНЛ 2017-18 гг. В нашу команду он вернулся из волгоградского «Ротора».

Александр Верулидзе (слева) раньше уже играл в "Факеле", а вот Алексей Соловьев - новичок без всяких оговорок.Фото: с сайта ФК "Факел"

ИСТОЧНИК KP.RU