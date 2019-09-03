"Лада" насмерть сбила пешехода с велосипедом в Воронежской области
Смертельное ДТП с пешеходом случилось в Бутурлиновском районе. Авария произошла вчера, 2 сентября, примерно в 20.05 вблизи поселка Нижний Кисляй.
21-летняя местная жительница ехала за рулем "Лады-Приоры". По предварительным данным, она не успела среагировать, когда увидела на проезжей части пешехода - мужчину, который катил велосипед. Последовал удар. Мужчина скончался на месте.
Личность погибшего пока не установили. На вид ему 55-60 лет.
- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
Всего за вчерашний день зарегистрировано 129 ДТП, из них в Воронеже - 90, на федеральных трассах - 8, в районах области - 31.
ИСТОЧНИК KP.RU