"Лада" насмерть сбила пешехода с велосипедом в Воронежской области

3 Сент. 10:03 2019-09-03T10:03:38+03:00

Личность погибшего пока не выяснили

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Смертельное ДТП с пешеходом случилось в Бутурлиновском районе. Авария произошла вчера, 2 сентября, примерно в 20.05 вблизи поселка Нижний Кисляй.

21-летняя местная жительница ехала за рулем "Лады-Приоры". По предварительным данным, она не успела среагировать, когда увидела на проезжей части пешехода - мужчину, который катил велосипед. Последовал удар. Мужчина скончался на месте.

Личность погибшего пока не установили. На вид ему 55-60 лет.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего за вчерашний день зарегистрировано 129 ДТП, из них в Воронеже - 90, на федеральных трассах - 8, в районах области - 31.

ИСТОЧНИК KP.RU