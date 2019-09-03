Во время автомобильного пожара в воронежском дворе люди рисковали жизнью из-за своих машин

СЕГОДНЯ 09:15 2019-09-03T09:18:15+03:00

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Уничтожение "Лады-Приоры" в огне запечатлели камеры наружного наблюдения микрорайона Тенистый. Видео появилось на YouTube.

Как сообщают в ГУ МЧС по Воронежской области, ЧП случилось вчера, 2 сентября, примерно в 15.30. На место выезжала пожарная команда. С огнем справились спустя 16 минут после вызова. При пожаре никто не пострадал.

На записи видно, что возгорание начинается в тот момент, когда владелец находится рядом. Однако он ничего не может предпринять - видимо, в машине нет огнетушителя. Огонь буквально за секунды захватывает "Ладу" и превращает ее в большой факел. Хозяева машин, припаркованных по соседству, с риском для жизни переставляют их на другие места. Обратите внимание, владелец синей "Весты" садится в свой автомобиль, когда огонь бушует в считанных сантиметрах.

Пожарные приезжают быстро, но спасать уже ничего - от "Приоры" остался обгорелый кузов.

Сгорела "Приора" в Тенистом.Воронеж, 02.09.19 15:22

ИСТОЧНИК KP.RU