В Воронежской области будут судить мать, которая била и морила голодом троих детей

СЕГОДНЯ 20:27 2019-09-02T20:27:35+03:00

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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 29-летней жительницы Воробьевского района, которая забросила троих детей.

Нерадивая мамаша с мая 2017 года по февраль 2019 года нигде не работала и не обеспечивала ребятишек полноценным питанием, одеждой, не следила за их гигиеной. А ежемесячное пособие на детей тратила на приобретение спиртного. Женщина неоднократно оставляла своих малолетних детей одних без присмотра, к тому, частенько била.

Мать лишили родительских прав, детей передали под опеку бабушки по отцовской линии, так как их отец также лишен родительских прав. Теперь родительнице грозит и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU