2019-09-02T20:12:24+03:00
Общество

В Воронеже на ночь закроют виадук

С 22 часов вечера до 5 утра нельзя будет проехать от Заставы до начала Московского проспекта
Ярослав ИВАНОВ
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Мэрия сообщила о перекрытии виадука. Сегодняшним вечером 2 сентября с 22.00 и до 5.00 утра 3 сентября нельзя будет проехать от площади Заставы (ул. Плехановской, 3) до начала Московского проспекта (до дома 3). Движение через виадук будет закрыто в обе стороны.

Ограничения связаны с проведением монтажных работ на металлоконструкциях.

Учитывайте пути объезда, автомобилисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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