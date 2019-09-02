В Воронеже на ночь закроют виадук
С 22 часов вечера до 5 утра нельзя будет проехать от Заставы до начала Московского проспекта
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Мэрия сообщила о перекрытии виадука. Сегодняшним вечером 2 сентября с 22.00 и до 5.00 утра 3 сентября нельзя будет проехать от площади Заставы (ул. Плехановской, 3) до начала Московского проспекта (до дома 3). Движение через виадук будет закрыто в обе стороны.
Ограничения связаны с проведением монтажных работ на металлоконструкциях.
Учитывайте пути объезда, автомобилисты.
ИСТОЧНИК KP.RU