В Воронеже выбрали супер пап

СЕГОДНЯ 19:51 2019-09-02T19:51:28+03:00

В Центральном районе прошел II фестиваль-пикник для отцов и детей

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В последний день лета в Воронеже прошел Papa’s day. Второй фестиваль-пикник для отцов и детей развернулся в сквере ДК железнодорожников.

И пап здесь ждала насыщенная программа, в которой они доказали свое отцовское достоинство. Что руки у них растут из правильного места, можно было доказать в разных активностях – в столярной мастерской, в студии керамики, на площадках клуба единоборств и военно-патриотического клуба, в конце концов, на импровизированной кухне – в приготовлении мини-пиццы и роллов.

А в ходе прохождения квеста «Лучший папа!» выбрали самых-самых в номинациях «мега-папа», «супер-папа», «хороший папа».

Не оставили на фестивале без внимания и мам. Пока детвору занимали аниматоры, мамочки узнали современные бьюти-тренды и поварские секретики. Ребятишки веселились в инсталляциях из картона, участвовали во флешмобе с пальчиковыми красками, мастерили игрушки из крафтовых пакетов для кукольного театра.

Организаторы заявили, что фестиваль прошел весьма успешно, поэтому на будущий год точно будет третий Papa’s day.

ИСТОЧНИК KP.RU