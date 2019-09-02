Воронежцы услышат Мусоргского, Шостаковича и Хачатуряна на открытии сезона филармонии

СЕГОДНЯ 19:19 2019-09-02T19:19:12+03:00

В течение сезона музыканты готовят концертные программы, составленные из шедевров музыкальной классики и премьер сочинений современных композиторов

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Воронежская филармония открывает сезон. 13 и 14 сентября академический коллектив под руководством Владимира Вербицкого исполнит яркие сочинения русских композиторов - «Праздничную увертюру» Шостаковича, «Картинки с выставки» Мусоргского, Концерт для скрипки с оркестром Хачатуряна, в котором будет солировать бельгийский музыкант Леонард Шрайбер.

В течение симфонического сезона 2019-2020 меломанов ждут разнообразные концертные программы, составленные из шедевров музыкальной классики и премьер сочинений современных композиторов. Юных зрителей порадуют «Сказки об оркестре с Додошкой и Миляшкой», в концертах «Симфоническая музыка по пятницам» и «Симфоническая музыка по субботам» выступят виолончелист Антон Никулеску (Румыния), пианисты Хайо Цанг (КНР), Георгий Войлочников (Германия), Варвара Кутузова (Россия), дирижеры Джанкарло Де Лоренцо (Италия), Адам Клоцек (Польша) и другие артисты.

В программу дневных воскресных симфонических концертов войдут произведения юбиляров сезона - Чайковского, Шопена, Шумана, Дунаевского.

ИСТОЧНИК KP.RU