2019-09-02T18:40:17+03:00
Общество

В Воронеже объявили повторные торги по организации питания в 42 школах

Общая сумма контрактов почти 100 млн рублей, в ходе торгов ее рассчитывают снизить
Ярослав ИВАНОВ
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Городская администрация объявила повторные торги на организацию горячего питания в 42 городских школах Воронежа на 2019-2020 учебный год. Ранее мэрия проводила 11 тендеров на сумму 337,6 млн рублей на организацию горячих обедов для школьников. Но четыре из них (на 112,7 млн рублей) признали несостоявшимися из-за невыполнения некоторых условий претендентами.

Заявки на шесть новых тендеров (общая максимальная цена контрактов 99,2 млн руб, во время торгов ее рассчитывают снизить) принимают до 23 сентября. Аукционы пройдут 2 октября, итоги их подведут 4 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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