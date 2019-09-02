Во время школьных «линеек» в Воронеже произошли массовые тепловые удары

СЕГОДНЯ 17:46 2019-09-02T17:46:33+03:00

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Традиционные школьные «линейки» в этом году в Воронеже выстояли далеко не все мальчишки и девчонки. В День знаний, 2 сентября, медицинская помощь потребовалась 17 детям. Более того, не выдерживали и взрослые – всего врачи помогли 21 человеку. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, наиболее частые диагнозы: вегетососудистая дистония и тепловой удар.

Ребенка из гимназии №9 (ул. Минская, 23) прямо с «линейки» пришлось госпитализировать в больницу. Также пришлось увезти в больницу взрослого воронежца, который на День знаний был в школе №84 (ул. Тепличная, 20б). Другой взрослый родственник ученика лицея №2 (Ленинский пр-кт, 47) также почувствовал себя плохо. Медики помогли ему и даже хотели увезти в стационар. Но он отказался от госпитализации.

В школе №93 (ул. Хользунова, 106) стало плохо сразу четырем ученикам. Другой случай массового теплового удара зафиксирован в образовательном учреждении №94 (ул. Лизюкова, 52а) – там помощь медиков потребовалась трем ученикам. Еще два ребенка с трудом перенесли «линейку» в школе №11 (Ул. Володарского, 60). Однако в данных случаях госпитализация никому не потребовалась.

Бригады воронежской станции скорой помощи также выезжали в школы №1, №39, №45, №61, №95, №104 и гимназию имени Андрея Платонова. Сценарий в каждом из учреждений был схож: медики помогали школьнику – и тот либо оставался в учебном учреждении, либо отправлялся домой. А вот в школе №54 такая же помощь потребовалась уже взрослому человеку – но после визита бригады, он также смог самостоятельно отправиться домой.

Хотя был и один случай выбивающийся из общей череды: произошел он на территории школы №52 (ул. Б. Хмельницкого, 34) – там врачей вызвали к взрослому человеку, который, кроме того, был в состоянии алкогольного опьянения. Правда, вскоре его увезли домой родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU