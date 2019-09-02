2019-09-02T17:03:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области на видео попал момент аварии, унесшей жизни четырех человек

Регистратор снял, как грузовик сносит две легковушки [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Грузовик врезается в "Ситроен" и "Опель".Грузовик врезается в "Ситроен" и "Опель".Фото: кадр с видео
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Полицейские предоставили видео, на которое попал момент аварии на 688 километре трассы «Дон», в которой погибли четыре человека. Регистратор снял момент заноса и опрокидывания грузовика МАЗ, который после столкновения с иномаркой выносит на встречную полосу прямо на две ехавшие там легковушки – «Ситроен-Берлинго» и «Опель-Инсигния».

Напомним, страшная авария случилась в 19.05 в воскресенье, 1 сентября. 57-летний воронежец на «Ниссан-Ноте», ехавший в сторону столицы Черноземья, не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу. Там японская иномарка столкнулась с «МАЗом», которым управлял 57-летний гражданин Беларуси. От удара грузовик отскочил на противоположенную полосу и врезался в «Ситроен-Берлинго» и «Опель-Инсигния». За рулем первой машины находился 53-летний житель Владимирской области, второй – его ровесник из Подмосковья.

В аварии погибли четыре человека: водители «Ниссана» и «Ситроена», а также 53-летняя пассажирка и 15-летний подросток во французской иномарке. Травмы получили 10-летний мальчик, ехавший в «Ниссане», и водитель грузовика. В «Опеле» ни водитель, ни пассажиры не пострадали.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (до семи лет лишения свободы). Его, видимо, закроют, если подтвердится вина погибшего водителя «Ниссана».

Авария с четырьмя погибшими в Павловском районе Воронежской области.Видео предоставлено региональным ГУ МВД

ИСТОЧНИК KP.RU

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