2019-09-02T16:57:36+03:00
Политика

В воронежской военно-воздушной академии в сотый раз отметили День знаний

Торжественную линейку в этом году посетили более четырех тысяч гостей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: Евгений Половодов.фото: Евгений Половодов.Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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Вот уже век курсанты в воронежской Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина отмечают День знаний. Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, первая торжественная линейка в стенах этого учебного заведения прошла 1 сентября 1919 года.

Полторы тысячи курсантов приняла академия в этом году. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Полторы тысячи курсантов приняла академия в этом году.Фото: Пресс-служба Западного военного округа

В этом году в вуз поступило около полутора тысяч курсантов. Больше четырех тысяч гостей и родственников курсантов посетили праздник по случаю начала учебного года. По традиции напутственные слова и поздравления для ребят произнес главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

На торжестве присутствовали более четырех тысяч гостей. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

На торжестве присутствовали более четырех тысяч гостей.Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Затем ветеран академии вместе с первокурсником ударили в колокол, который нашли на территории вуза во времена Великой Отечественной войны. Такое совместное действие уже стало обычаем в стенах академии.

фото: Евгений Половодов. Фото: Пресс-служба Западного военного округа

фото: Евгений Половодов.Фото: Пресс-служба Западного военного округа

Завершилось построение прохождением торжественным маршем и плац-концертом роты почетного караула вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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