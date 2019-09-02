В воронежской военно-воздушной академии в сотый раз отметили День знаний
Вот уже век курсанты в воронежской Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина отмечают День знаний. Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, первая торжественная линейка в стенах этого учебного заведения прошла 1 сентября 1919 года.
Полторы тысячи курсантов приняла академия в этом году.Фото: Пресс-служба Западного военного округа
В этом году в вуз поступило около полутора тысяч курсантов. Больше четырех тысяч гостей и родственников курсантов посетили праздник по случаю начала учебного года. По традиции напутственные слова и поздравления для ребят произнес главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
На торжестве присутствовали более четырех тысяч гостей.Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Затем ветеран академии вместе с первокурсником ударили в колокол, который нашли на территории вуза во времена Великой Отечественной войны. Такое совместное действие уже стало обычаем в стенах академии.
фото: Евгений Половодов.Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Завершилось построение прохождением торжественным маршем и плац-концертом роты почетного караула вуза.
ИСТОЧНИК KP.RU